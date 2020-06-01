"Арсенал" готовит новый контракт для Обамеянга

Лондонский "Арсенал" не теряет надежд сохранить нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, сообщает Get French Football News.

По информации источника, "канониры" хотят продлить со звёздным габонцем контракт, который истекает в 2021 году.

Клуб уже сделал 30-летнему футболисту соответствующее предложение, но детали переговоров выяснить пока не удалось.

Обамеянг выступает за "Арсенал" с января 2018 года, сыграл 97 матчей, забил 61 гол и сделал 13 ассистов.

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