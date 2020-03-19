"Арсенал" готовит новый контракт для основного хавбека

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"Арсенал" готовит новый контракт для основного хавбека

Лондонский "Арсенал" заинтересован в заключении нового контракта с полузащитником Маттео Гендузи.

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, "канониры" хотят продлить с французом соглашение до лета 2025 года.

Действующий договор между сторонами истекает по окончании сезона 2021/22.

В нынешней кампании 20-летний Гендузи сыграл за "Арсенал" 32 матча и сделал 3 ассиста.

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