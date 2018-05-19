"Арсенал" готовит предложение по форварду "Наполи"

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"Арсенал" готовит предложение по форварду "Наполи"

Форвард "Наполи" Лоренцо Инсинье попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Calcionews24, "канониры" готовы выложить за 26-летнего игрока 50 миллионов евро.

В этом сезоне Инсинье провел 47 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 11 ассистов.

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