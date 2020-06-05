"Арсенал" готовит предложение по хавбеку "Фейеноорда"
Атакующий полузащитник "Фейеноорда" Оркун Кекчю может этим летом оказаться в лондонском "Арсенале".
По информации Voetball international, "канониры" собираются сделать официальное предложение по трансферу 19-летнего футболиста.
Английский клуб готов заплатить за перспективного голландца требуемые 25 миллионов евро.
В текущем сезоне Кекчю сыграл за "Фейеноорд" 35 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуются "Челси", "Рома", "Аталанта" и "Бетис".
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