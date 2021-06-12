"Арсенал" готовит предложение по нападающему "Лацио"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Форвард "Лацио" Хоакин Корреа может этим летом оказаться в лондонском "Арсенале", сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за аргентинца 20 миллионов евро.

Уход 26-летнего футболиста может заблокировать новый главный тренер "орлов" Маурицио Сарри, который хочет сохранить всех лидеров команды.

В минувшем сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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