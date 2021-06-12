"Арсенал" готовит предложение по нападающему "Лацио"

Теги арсенал лондонлациохоакин корреамаурицио сарритрансферы

"Арсенал" готовит предложение по нападающему "Лацио"

Фото инстаграм Хоакина Корреа

Форвард "Лацио" Хоакин Корреа может этим летом оказаться в лондонском "Арсенале", сообщает Il Messaggero.

По информации источника, "канониры" готовы заплатить за аргентинца 20 миллионов евро.

Уход 26-летнего футболиста может заблокировать новый главный тренер "орлов" Маурицио Сарри, который хочет сохранить всех лидеров команды.

В минувшем сезоне Корреа сыграл за "Лацио" 38 матчей, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" попытается переманить ван де Бека. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Бельгийский журналист рассказал, в чем сила сборной России

Бельгийский журналист рассказал, в чем сила сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов