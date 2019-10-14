"Арсенал" готовит предложение по защитнику "РБ Лейпциг"

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"Арсенал" готовит предложение по защитнику "РБ Лейпциг"

Защитник "РБ Лейпциг" Лукас Клостерманн стал трансферной целью "Арсенала", сообщает Bild.

По сведениям издания, "канониры" намерены попытаться купить немца уже в январе.

Руководство "быков", в свою очередь, не хочет расставаться с ведущим игроком.

Рыночная стоимость Клостерманна - 30 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл за "РБ Лейпциг" 9 матчей и забил 1 гол.

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