"Арсенал" готовит щедрое предложение по Влаховичу

Фото твиттер "Фиорентины"

На форварда "Фиорентины" Душана Влаховича появился ещё один претендент из АПЛ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, в гонку за 21-летним футболистом включился лондонский "Арсенал", который готов в январе заплатить за него 80 миллионов евро.

Впрочем, сам серб не горит желанием становиться игроком "канониров" и ждёт более привлекательных предложений.

Ранее СМИ писали об интересе к Влаховичу со стороны "Манчестер Сити", "Тоттенхэма", "Ювентуса", "Барселоны" и ПСЖ.

В текущем сезоне нападающий сыграл за "Фиорентину" 12 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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