"Арсенал" готовит солидное предложение по звёздному игроку "Реала"

1 Теги арсенал лондонреал мадридбавария мюнхенхамес родригес

"Арсенал" готовит солидное предложение по звёздному игроку "Реала"

Лондонский "Арсенал" готовит солидное предложение по полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" рассматривают вариант с приобретением звёздного колумбийца следующим летом за 70,3 миллиона евро.

Напомним, что сейчас хавбек выступает на правах аренды за "Баварию", однако мюнхенский клуб не горит желанием выкупать его.

Контракт 27-летнего Хамеса с "Реалом" рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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Комментарии

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Raul Real
Raul Real

Сука перец верни Хамеса, продай Иско и возьми уже в нападение кого-нибудь

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