"Арсенал" готовит солидное предложение по звёздному игроку "Реала"

Лондонский "Арсенал" готовит солидное предложение по полузащитнику "Реала" Хамесу Родригесу, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" рассматривают вариант с приобретением звёздного колумбийца следующим летом за 70,3 миллиона евро.

Напомним, что сейчас хавбек выступает на правах аренды за "Баварию", однако мюнхенский клуб не горит желанием выкупать его.

Контракт 27-летнего Хамеса с "Реалом" рассчитан до июня 2021 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 65 миллионов евро.

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