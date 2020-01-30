"Арсенал" готовит трансфер ещё одного защитника

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"Арсенал" готовит трансфер ещё одного защитника

Лондонский "Арсенал" во время зимнего трансферного окна сконцентрировался на усилении обороны.

Накануне "канониры" объявили о подписании Пабло Мари из "Фламенго", а новой целью клуба стал защитник "Саутгемптона" Седрик Соареш.

"Арсенал" готовит предложение по аренде португальского центрбека до конца текущего сезона. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 24 часов.

Соареш выступает за "Саутгемптон" с 2015 года, сыграл 138 матчей, забил 3 гола и сделал 11 ассистов. Сдавался в аренду "Интеру". Летом он станет свободным агентом. Рыночная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

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