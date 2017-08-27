"Арсенал" готовится предпринять попытку заполучить Асенсио

Лондонский "Арсенал" готовится предпринять попытку заполучить вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио, информирует Express.

По сведениям издания, "канониры" готовы сделать щедрое предложение как самому 21-летнему футболисту, так и королевскому клубу. Ориентировочно, за перспективного игрока англичане рассчитывают выложить 80 миллионов евро.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля". | soccernews.ru