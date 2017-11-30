"Арсенал" громит на "Эмирейтс" новичка Премьер-лиги "Хаддерсфилд"

Один из матчей среды в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги проходил на "Эмирейтс стэдиум", где лондонский "Арсенал" принимал новичка элиты "Хаддерсфилд". Фаворитом встречи по понятным причинам назывались "канониры", однако учитывая то, с каким упорством "терьеры" играли против двух Манчестеров, легкой прогулки команде Арсена Венгера никто не прогнозировал.

Впрочем, для лондонцев поединок начался лучше не придумаешь. Уже на 3-й минуте хозяева поля открыли счет. Джака отпасовал на Рэмзи в район дуги, а тот элегантным пасом в одно касание вывел к воротам Ляказетта. Александр в дуэли с голкипером "Хаддерсфилда" не сплоховал, отправив мяч в ближний угол – 1:0.

Этот гол во многом определил сценарий первого тайма. Сходу получив уверенность, игроки "Арсенала" спокойно контролировали ход поединка. Гости об атаке не помышляли, а в середине тайма могли пропускать во второй раз. Ляказетт открылся на грани офсайда у левого угла вратарской, после чего стал перекидывать сферу через вышедшего из ворот Лессля, однако последнего на самой ленточке подстраховал Крэйни.

Под конец тайма гости немного осмелели и даже пару раз опасно сходили к владениям Чеха. Так в одной из атак Куанеру удалорсь пробить с линии штрафной, но на пути мяча оказался кто-то из защитников лондонцев. Еще в одном выпаде "терьеров" Мунье выпрашивал пенальти после столкновения с Мустафи, но свисток арбитра промолчал.

А самый опасный момент "Хаддерсфилд" создал вначале второй половины матча. Куанер вывалился на свидание с Чехом и пробил что есть силы под дальнюю от себя стойку, однако чудеса реакции продемонстрировал голкипер "Арсенала". Еще один опасный удар гостей последовал вскоре от Мунье, но здесь Чех без проблем перевел мяч на угловой.

На этом, собственно, для гостей все и закончилось. "Канониры" поспешили вернуть себе преимущество и вот уже Жиру слева выходил к воротам, но попал в сетку с внешней стороны. Ну а затем наступила развязка в этой встрече. С 68 по 72 минуты мяч трижды влетел в ворота "терьеров" и в этом поединке все стало ясно.

Первую голевую атаку в этом отрезке матча завершил Жиру. Разыграли неплохо в касание мяч слева от чужой штрафной Озил и Колашинац, после чего переадресовал первый сферу в центр вратарской терьеров на Жиру, ну а тот, в свою очередь, пробил сходу метров с 4-х, не оставив шансов Лесслю – 2:0.

Не прошло и двух минут, как Санчес довел дело до разгрома. Это Озил сделал прострел от правого края чужой штрафной в район 11-метровой отметки, от которой пробил зряче аккурат под перекладину Алексис Санчес – 3:0.

Спустя еще три минуты отличился уже сам Озил. Пошел разрезающий пас Рэмзи к левому углу вратарской "Хаддерсфилда" на ход Месуту, после чего тот перекинул в ближнем бою Лессля. Весьма издевательски далее покатился снаряд в сетку владений "терьеров" – 4:0.

Игра была сделана, но точка не поставлена. Ее оформил все тот же Жиру, хотя все для взятия ворот сделал Колашинац. Зеад набивая мяч как на тренировке, ворвался в штрафную и обыгравшись в стеночку с Озилом вышел к воротам. Мог забивать и Колашинац, но уступил это право Жиру, которому мяч удобно лег на ногу – 5:0.

"Арсенал" в итоге легко расправляется с новичком Лиги, добывая очередные три очка.

"Арсенал" – "Хаддерсфилд" – 5:0

Голы: Ляказетт, 3 – 1:0. Жиру, 68 – 2:0. Санчес, 69 – 3:0. Озил, 72 – 4:0. Жиру, 87 – 5:0.

"Арсенал": Чех, Мустафи, Косельни, Монреаль, Рэмси (Уилшир, 73), Джака, Колашинац, Бельерин, Озил, Ляказетт (Жиру, 46), Санчес (Уэлбек, 73).

"Хаддерсфилд": Лессль, Хадерджонаж, Йоргенсен, Шиндлер, Лёве, Муй (Уильямс, 74), Крэйни, Хогг (Дин, 78), Куанер, Качунга, Мунье (Депуатр, 74).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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