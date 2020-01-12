"Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Чалханоглу

Теги арсенал лондонмиланхакан чалханоглу

"Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Чалханоглу

"Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Хакана Чалханоглу, утверждает The Sun.

По данным источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет видеть футболиста в своей команде.

Стоит отметить, что у "Милана" сложная финансовая ситуация, поэтому клуб готов устроить распродажу.

Чалханоглу в этом сезоне провел 18 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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