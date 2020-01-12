"Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Чалханоглу

"Арсенал" хочет арендовать хавбека "Милана" Хакана Чалханоглу, утверждает The Sun.

По данным источника, главный тренер лондонского клуба Микель Артета хочет видеть футболиста в своей команде.

Стоит отметить, что у "Милана" сложная финансовая ситуация, поэтому клуб готов устроить распродажу.

Чалханоглу в этом сезоне провел 18 матчей в Серии А, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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