"Арсенал" хочет арендовать игрока "Ювентуса"
Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает Foot Mercato, в аренде французского хавбека заинтересован лондонский "Арсенал".
Подписание 24-летнего футболиста уже одобрил новый главный тренер "канониров" Микель Артета.
В текущем сезоне Рабьо провёл за "Ювентус" 12 матчей, результативными действиями не отличался.
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