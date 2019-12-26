"Арсенал" хочет арендовать игрока "Ювентуса"

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"Арсенал" хочет арендовать игрока "Ювентуса"

Полузащитник туринского "Ювентуса" Адриан Рабьо может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщает Foot Mercato, в аренде французского хавбека заинтересован лондонский "Арсенал".

Подписание 24-летнего футболиста уже одобрил новый главный тренер "канониров" Микель Артета.

В текущем сезоне Рабьо провёл за "Ювентус" 12 матчей, результативными действиями не отличался.

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