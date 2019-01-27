"Арсенал" хочет арендовать нападающего "Барселоны"

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"Арсенал" хочет арендовать нападающего "Барселоны"

Вингер "Барселоны" Малком остаток сезона может провести в АПЛ.

Как сообщает The Sun, арендовать игрока до конца сезона желает "Арсенал". Отмечается, что каталонцы не хотят продавать бразильца, а вот вариант с арендой может вполне их устроить.

В нынешнем сезоне на счету Малкома два забитых мяча в 12 матчах.

Ранее "канонирам" не удалось согласовать трансфер другого игрока "Барселоны" Дениса Суареса.

Читайте также: "Барселона" назвала "Тоттенхэму" цену на Малкома. | http://soccernews.ru

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