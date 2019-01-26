"Арсенал" хочет арендовать полузащитника ПСЖ

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"Арсенал" хочет арендовать полузащитника ПСЖ

Полузащитник ПСЖ Кристофер Нкунку может перейти в английский клуб. Об этом сообщает The Sun.

В 21-летнем игроке заинтересован "Арсенал", который планирует переманить игрока. 

По информации издания, лондонский клуб хочет арендовать Нкунку с правом выкупа за 20 миллионов евро.

Кристофер с 13 лет занимался в академии ПСЖ. 5 марта 2016 года игрок дебютировал в Лиге 1. В нынешнем сезоне он участвовал в 13 матчах и забил 1 гол.

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