"Арсенал" хочет арендовать вингера "Реала" Винисиуса

"Арсенал" может подписать вингера "Реала" Винисиуса Жуниора.

По сведениям Todomercadoweb, "канониры" попытаются арендовать 20-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока три гола и два ассиста в 19 матчах.

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