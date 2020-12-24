"Арсенал" хочет арендовать вингера "Реала" Винисиуса
"Арсенал" может подписать вингера "Реала" Винисиуса Жуниора.
По сведениям Todomercadoweb, "канониры" попытаются арендовать 20-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.
Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.
В этом сезоне на счету игрока три гола и два ассиста в 19 матчах.
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|Команда
|М
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|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
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