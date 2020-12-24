"Арсенал" хочет арендовать вингера "Реала" Винисиуса

Теги арсенал лондонреал мадридвинисиус жуниор

"Арсенал" хочет арендовать вингера "Реала" Винисиуса

"Арсенал" может подписать вингера "Реала" Винисиуса Жуниора.

По сведениям Todomercadoweb, "канониры" попытаются арендовать 20-летнего бразильца в зимнее трансферное окно.

Контракт Винисиуса с "Реалом" действует до лета 2025 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В этом сезоне на счету игрока три гола и два ассиста в 19 матчах.

Читайте также: "Барселона" нацелилась на защитника "Арсенала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Чешский тренер выразил готовность возглавить "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов