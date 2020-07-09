"Арсенал" хочет бесплатно заполучить французского таланта
Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Ниццы" Малангу Сарру, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, "канониры" намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно. Контракт игрока с "Ниццей" истекает летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. Также французом интересуется "РБ Лейпциг".
21-летний Сарр является воспитанником "Ниццы". Всего он провел за клуб 119 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Сыграл два матча за молодежную сборную Франции.
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