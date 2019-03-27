"Арсенал" хочет избавиться от Озила и Мхитаряна

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"Арсенал" хочет избавиться от Озила и Мхитаряна

Лондонский "Арсенал" рассчитывает летом продать полузащитников Месута Озила и Генриха Мхитаряна, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" намерены расстаться с этими футболистами, чтобы получить дополнительные деньги на усиление состава.

На данный момент трансферный бюджет клуба составляет около 52 миллионов евро.

Озил и Мхитарян входят в число самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала". Немец зарабатывает более 21 миллиона евро в год, а армянин - 11 миллионов.

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