"Арсенал" хочет избавиться от Озила и Мхитаряна

Лондонский "Арсенал" рассчитывает летом продать полузащитников Месута Озила и Генриха Мхитаряна, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, "канониры" намерены расстаться с этими футболистами, чтобы получить дополнительные деньги на усиление состава.

На данный момент трансферный бюджет клуба составляет около 52 миллионов евро.

Озил и Мхитарян входят в число самых высокооплачиваемых игроков "Арсенала". Немец зарабатывает более 21 миллиона евро в год, а армянин - 11 миллионов.

Не пропустите: "Арсенал" планирует перехватить трансферную цель ПСЖ. | http://soccernews.ru