"Арсенал" хочет купить 17-летнего бразильца

Лондонский "Арсенал" хочет купить нападающего "Итуано" Габриэла Мартинелли, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "канониры" готовы заплатить за 17-летнего бразильца пять миллионов евро, но его нынешний клуб намерен выручить от продажи таланта не менее 10 миллионов.

На Мартинелли также претендуют "Коринтианс", "Крузейро", "Фламенго", "Палмейрас", "Сантос", "Уотфорд", "Лидс" и "Мидлсбро".

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