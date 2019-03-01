"Арсенал" хочет купить 17-летнего бразильца

Теги арсенал лондонитуанотрансферы

"Арсенал" хочет купить 17-летнего бразильца

Лондонский "Арсенал" хочет купить нападающего "Итуано" Габриэла Мартинелли, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, "канониры" готовы заплатить за 17-летнего бразильца пять миллионов евро, но его нынешний клуб намерен выручить от продажи таланта не менее 10 миллионов.

На Мартинелли также претендуют "Коринтианс", "Крузейро", "Фламенго", "Палмейрас", "Сантос", "Уотфорд", "Лидс" и "Мидлсбро".

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на звезду "Наполи". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде

Кокорину могут изменить меру пресечения на подписку о невыезде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов