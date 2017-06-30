"Арсенал" хочет купить Беллараби

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику леверкузенского "Байера" Кариму Беллараби, сообщает Bild.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Немцы оценивают хавбека в 25-30 миллионов евро. Также игроком интересуется "Эвертон".

В минувшем сезоне 27-летний Беллараби провел за "Байер" 19 матчей и забил 4 гола.

Не пропустите: "Арсенал" нацелился на защитника "Ниццы". | http://soccernews.ru