"Арсенал" хочет купить бывшую звезду "Атлетико"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику "Далянь Ифан" Яннику Феррейре Карраско, сообщает Express.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное. Впрочем, ради переход в стан "канониров" хавбек должен пойти на существенное снижение зарплаты.

В нынешнем сезоне 25-летний Карраско выступает за "Далянь Ифан" с 2018 года, провел за клуб 27 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал девять результативных передач. Ранее он играл за "Монако" и "Атлетико".

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