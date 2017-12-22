"Арсенал" хочет купить форварда ПСЖ

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"Арсенал" хочет купить форварда ПСЖ

"Арсенал" проявляет интерес к португальскому нападающему ПСЖ Гонсалу Гедешу, сообщает Paris United.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста следующим летом.

В данный момент форвард выступает за "Валенсию" на правах аренды и испанцы также рассчитывают его выкупить.

В этом сезоне 21-летний Гедеш провел за "Валенсию" 12 матчей в чемпионате Испании, забил 3 мяча и отдал 5 голевых передач.

Не пропустите: Будущее Гедеша в "Валенсии" под вопросом. | http://soccernews.ru

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