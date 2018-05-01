"Арсенал" хочет купить хавбека "Лиона"

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Лиона" Набилю Фекиру, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 58 миллионов евро. Сам хавбек не прочь попробовать свои силы в АПЛ. Также им интересуется "Ювентус".

В этом сезоне 24-летний Фекир провел за "Лион" 37 матчей во всех турнирах и забил 22 гола.

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