"Арсенал" хочет купить Куадрадо

"Арсенал" проявляет интерес к колумбийскому полузащитнику "Ювентуса" Хуану Куадрадо, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, лондонский клуб попытается приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может продать 29-летнего колумбийца за 30 миллионов евро, но трансфер так и не состоялся.

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