"Арсенал" хочет купить Кулибали

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"Арсенал" хочет купить Кулибали

"Арсенал" хочет купить защитника "Наполи" Кулиду Кулибали, передает The Daily Star.

По данным источника, сам 28-летний намерен покинуть итальянский клуб. "Арсенал", в свою очередь, хочет усилить защитную линию команды.

Контракт игрока с "Наполи" рассчитан до 2023 года. Трансферная стоимость сенегальца - 75 миллионов евро.

В этом сезоне Кулибали провел 14 матчах в Серии А, не отметившись результативными действиями.

А еще: Гаттузо попросил "Наполи" подписать защитника "Милана"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Нах оно ему надо.В Юве парня или в Интер

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