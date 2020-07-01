"Арсенал" хочет купить лидера "Лиона"

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"Арсенал" хочет купить лидера "Лиона"

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к голландскому нападающему "Лиона" Мемфису Депаю, сообщает Le10 Sport.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. На покупке форварда настаивает лично главный тренер "канониров" Микель Артета. Также игроком интересуется "Милан".

Стоит отметить, что ранее Депай уже играл в Премьер-лиге за "Манчестер Юнайтед", но тогда ему не удалось закрепиться в составе манкунианцев.

В нынешнем сезоне 26-летний Депай провел за "Лион" 18 матчей во всех турнирах,забил 14 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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