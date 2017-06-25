"Арсенал" хочет купить Мартиаля

"Арсенал" проявляет интерес к французскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиалю, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Этот трансфер может состояться, так как форвард не имеет твердого места в основном составе манкуниацев.

В минувшем сезоне 21-летний Мартиаль провел за "Манчестер Юнайтед" 42 матча и забил 8 голов.

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