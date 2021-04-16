"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Реала"
Фото: Твиттер @Camavinga
Хавбек "Ренна" Эдуардо Камавинга попал в сферу интересов "Арсенала".
По сведениям Transfer News Central, "канониры" готовы побороться за 18-летнего игрока предстоящим летом. Ранее интерес к футболисту проявлял "Реал".
Контракт Камавинга с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
В этом сезоне на счету француза один гол и два ассиста в 34 играх.
Читайте также: Камавинга отверг предложение "Ренна" по новому контракту и собирается уйти. | http://soccernews.ru
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