"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"

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Лондонский "Арсенал" планирует летом подписать полузащитника "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Лондонцы планируют с помощью хавбека укрепить свою среднюю линию, но для этого им предстоит выдержать конкуренцию от ряда топ-клубов. В услугах итальянца, кроме "каноноров", заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне хавбек неплохо проявил себя, чем заинтересовал скаутов различных европейских команд.

За 27 сыгранных матчей за "Сассуоло" в чемпионате Италии сезона 2020/2021, Локателли смог забить три гола и отдать две результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35,00 млн €.