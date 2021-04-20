"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"

Теги мануэль локателлиювентусарсенал лондонсассуолотрансферыманчестер сити

"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Ювентуса"Фото: Твиттер @locamanuel73 
Лондонский "Арсенал" планирует летом подписать полузащитника "Сассуоло" и сборной Италии Мануэля Локателли, сообщает издание Il Resto del Carlino.

Лондонцы планируют с помощью хавбека укрепить свою среднюю линию, но для этого им предстоит выдержать конкуренцию от ряда топ-клубов. В услугах итальянца, кроме "каноноров", заинтересованы "Ювентус" и "Манчестер Сити".

В текущем сезоне хавбек неплохо проявил себя, чем заинтересовал скаутов различных европейских команд. 

За 27 сыгранных матчей за "Сассуоло" в чемпионате Италии сезона 2020/2021, Локателли смог забить три гола и отдать две результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35,00 млн €.

Читать также: Локателли прокомментировал интерес к себе со стороны топ-клубов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"

"Ливерпуль" упустил победу в матче с "Лидсом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов