"Арсенал" хочет переманить таланта "Челси"
Фото: инстаграм Армандо Брои/Автор неизвестен
"Арсенал" проявляет интерес к албанскому нападающему "Челси" Армандо Брое, сообщает Football.London.
По сведениям источника, "канониры" в летнее трансферное окно намерены реформировать линию нападения. По окончании клуб, скорее всего, покинут, Александр Ляказетт и Эдвард Нкетиа, а ранее в "Барселону" перешел Пьер-Эмерик Обамеянг.
В нынешнем сезоне 20-летний Броя выступает за "Саутгемптон" на правах аренды, провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026 года.
Не пропустите: "Арсенал" нацелился на форварда "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца
-
Официально: матч Бразилия - Аргентина будет переигран. В прошлый раз он был прерван из-за ковид-скандала
-
У Санкт-Петербурга могут забрать право на проведение финала Лиги чемпионов
-
Источник: "Реал" выиграл борьбу за Холанда
Лента новостей
-
Эриксен ярко дебютировал за "Брентфорд", сделав голевую передачу (видео)
-
Бензема ярко высказался о предстоящем матче с ПСЖ
-
Расписание матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Шевченко мило поздравил жену с Днем Святого Валентина (фото)
-
"Арсенал" хочет переманить таланта "Челси"
-
"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца
-
Месси не жалеет о переходе в ПСЖ
-
Иньеста высказался о профессии по окончании карьеры
-
Слуцкий рассказал о травме Хвичи
-
Гвардиола рассказал о своем будущем в "Манчестер Сити"
-
Канселу рассказал о том, как его ограбили и повредили лицо
-
Кимпембе поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в ЛЧ
-
Фабио Капелло раскритиковал Моуринью
-
Кунде - приоритет "Челси"
-
Официально: матч Бразилия - Аргентина будет переигран. В прошлый раз он был прерван из-за ковид-скандала
-
Роналду не намерен уходить из "Манчестер Юнайтед"
-
Конте высказался о поражении от "Вулверхэмптона"
-
Рангник недоволен Роналду. Мнение португальца взаимно
-
Рюдигер высказался о контракте с "Челси"
-
"Ювентус" может подписать хавбека "Ливерпуля"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18