"Арсенал" хочет переманить таланта "Челси"

Фото: инстаграм Армандо Брои/Автор неизвестен

"Арсенал" проявляет интерес к албанскому нападающему "Челси" Армандо Брое, сообщает Football.London.

По сведениям источника, "канониры" в летнее трансферное окно намерены реформировать линию нападения. По окончании клуб, скорее всего, покинут, Александр Ляказетт и Эдвард Нкетиа, а ранее в "Барселону" перешел Пьер-Эмерик Обамеянг.

В нынешнем сезоне 20-летний Броя выступает за "Саутгемптон" на правах аренды, провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Челси" действует до лета 2026 года.

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