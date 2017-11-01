"Арсенал" хочет переманить тер Штегена

"Арсенал" проявляет интерес к немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. "Канониры" рассматривают кандидатуру немца в качестве преемника для Петра Чеха.

Также тер Штегеном интересуются "Бавария", ПСЖ и "Ювентус".

Стоит отметить, что 25-летний тер Штеген полгода назад продлил контракт с "Барселоной" до лета 2022 года. Сумма отступных в его контракте составляет 180 миллионов евро.

Не пропустите: "Арсенал" интересуется Жоржиньо. | http://soccernews.ru