"Арсенал" хочет переманить тер Штегена
"Арсенал" проявляет интерес к немецкому вратарю "Барселоны" Марку-Андре тер Штегену, сообщает Sky Sports.
По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести голкипера в летнее трансферное окно. "Канониры" рассматривают кандидатуру немца в качестве преемника для Петра Чеха.
Также тер Штегеном интересуются "Бавария", ПСЖ и "Ювентус".
Стоит отметить, что 25-летний тер Штеген полгода назад продлил контракт с "Барселоной" до лета 2022 года. Сумма отступных в его контракте составляет 180 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Саутгемптон
|10
|13
|10
|Бернли
|9
|13
|11
|Лестер Сити
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|14
|Сток Сити
|10
|11
|15
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|10
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4