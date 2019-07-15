"Арсенал" хочет переманить защитника "Манчестер Сити"

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"Арсенал" хочет переманить защитника "Манчестер Сити"

Лондонский "Арсенал" намерен усилиться защитником "Манчестер Сити" Николасом Отаменди, сообщает Super Deporte.

По информации источника, "канониры" хотят воспользоваться готовностью "горожан" продать аргентинского центрбека.

Однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в "Валенсии", за которую он уже выступал в сезоне 2014/15.

Рыночная стоимость Отаменди - 25 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах.

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