"Арсенал" хочет переманить защитника "Ювентуса"

Теги арсенал лондонювентусданиэле ругани

"Арсенал" хочет переманить защитника "Ювентуса"

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает TMW.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в ближайшее летнее трансферное окно. Сам игрок готов рассмотреть вариант с уходом из "Юве", так как его не устраивает количество игрового времени.

В этом сезоне 23-летний Ругани провел  за "Ювентус" 21 матч во всех турнирах и забил 1 гол.

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