"Арсенал" хочет подписать Браими

"Арсенал" нацелился на экс-игрока "Порту" Ясина Браими.

Как сообщает Sky Sports, о подписании 29-летнего алжирца может быть объявлено в ближайшее время. Отметим, что ранее игрок покинул "Порту" на правах свободного агента.

Браими выступал за "драконов" с 2014 года. В минувшем сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 49 матчах.

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