"Арсенал" хочет подписать форварда "Эвертона"

Фото: инстаграм Калверт-Левина/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" заинтересован в английском нападающем "Эвертона" Доминике Калверт-Левине.

Как сообщает Football London, форвард сборной Англии – главная цель "канониров" на летнее трансферное окно.

По информации источника, летом стан "Арсенала" на правах свободного агента покинет Александр Ляказетт. Также, с высокой долей вероятности, из клуба уйдет и Эдвард Нкетиа.

В нынешнем сезоне Калверт-Левин забил 3 гола в 3 играх АПЛ.

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