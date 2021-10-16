"Арсенал" хочет подписать форварда "Эвертона"
Фото: инстаграм Калверт-Левина/Автор неизвестен
Лондонский "Арсенал" заинтересован в английском нападающем "Эвертона" Доминике Калверт-Левине.
Как сообщает Football London, форвард сборной Англии – главная цель "канониров" на летнее трансферное окно.
По информации источника, летом стан "Арсенала" на правах свободного агента покинет Александр Ляказетт. Также, с высокой долей вероятности, из клуба уйдет и Эдвард Нкетиа.
В нынешнем сезоне Калверт-Левин забил 3 гола в 3 играх АПЛ.
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