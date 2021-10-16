"Арсенал" хочет подписать форварда "Эвертона"

Теги доминик калверт-левинарсенал лондонэвертон

"Арсенал" хочет подписать форварда "Эвертона"Фото: инстаграм Калверт-Левина/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" заинтересован в английском нападающем "Эвертона" Доминике Калверт-Левине.

Как сообщает Football London, форвард сборной Англии – главная цель "канониров" на летнее трансферное окно.

По информации источника, летом стан "Арсенала" на правах свободного агента покинет Александр Ляказетт. Также, с высокой долей вероятности, из клуба уйдет и Эдвард Нкетиа.

В нынешнем сезоне Калверт-Левин забил 3 гола в 3 играх АПЛ.

Также не пропустите: Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Новое правление "Барселоны" может в полном составе уйти в отставку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов