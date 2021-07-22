"Арсенал" хочет подписать голкипера сборной Англии

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"Арсенал" хочет подписать голкипера сборной АнглииФото: инстаграм Рэмсдейла

Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает The Times, "Шеффилд" уже отклонил два предложения "канониров". Клуб требует за своего вратаря 35 миллионов евро.

Отметим, что Рэмсдейл был вызван в сборную Англии на Евро-2020.

В прошлом сезоне Рэмсдейл провел 42 игры, в которых пропустил 68 голов.

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