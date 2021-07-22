"Арсенал" хочет подписать голкипера сборной Англии
Голкипер "Шеффилда" Аарон Рэмсдейл попал в сферу интересов "Арсенала".
Как сообщает The Times, "Шеффилд" уже отклонил два предложения "канониров". Клуб требует за своего вратаря 35 миллионов евро.
Отметим, что Рэмсдейл был вызван в сборную Англии на Евро-2020.
В прошлом сезоне Рэмсдейл провел 42 игры, в которых пропустил 68 голов.
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|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18