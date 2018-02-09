Лондонский "Арсенал" хочет подписать хавбека "Бешикташа" Огузхана Озъякупа, сообщает Mirror.

По сведениям издания, "канониры" рассчитывают заполучить 25-летнего турка следующим летом, когда истечёт его контракт с клубом.

Стоит отметить, что Озьякуп является воспитанником "Арсенала" - в структуре лондонского гранда он провёл четыре года (2008-2012).

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