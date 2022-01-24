"Арсенал" хочет получить скидку на форварда "Реала Сосьедад"

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"Арсенал" хочет получить скидку на форварда "Реала Сосьедад"

Фото: инстаграм Александера Исака/Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к шведскому нападающему "Реала Сосьедад" Александеру Исаку, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, испанский клуб требует за игрока полную сумму отступных в размере 90 миллионов евро, но руководство "Арсенала" надеется получить существенную скидку.

Ранее сообщалось, что Исак входит в сферу интересов "Барселоны" и "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 22-летний Исак провел за "Реал Сосьедад" 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.

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