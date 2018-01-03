"Арсенал" хочет получить за Санчеса 28 миллионов евро



Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает Mirror.

По сведениям издания, лондонский клуб готов продать футболиста за 28 миллионов евро. Главным претендентом на форварда является "Манчестер Сити".

Напомним, что 29-летний Санчес отказался продлевать контракт с "Арсеналом", который истекает через полгода.

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