"Арсенал" хочет пригласить Аллегри

Лондонский "Арсенал" рассматривает возможность приглашения предстоящим летом на тренерский мостик Массимилиано Аллегри, работающего с "Ювентусом".

Как информирует итальянская пресса, боссы "канониров" могут наконец-то расстаться с Арсеном Венгером и находятся в поисках потенциального рулевого.

Тем не менее, если верить ресурсам, главный претендент на Аллегри - Федерация Футбола Италии, которая видит Массимилиано новым главным тренером сборной Италии.

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