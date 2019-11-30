"Арсенал" хочет пригласить ассистента Гвардиолы

"Арсенал" продолжает поиски нового тренера на замену Унаи Эмери.

По сведениям Indykaila News, "канониры" рассматривают вариант с приглашением Микеля Артеты, который является ассистентом Хосепа Гвардиолы в "Манчестер Сити".

Отмечается, что "Арсенал" уже начал переговоры, в то время как "горожане" готовы отпустить Артету.

Артета выступал за "Арсенал" с 2011 по 2016 год. С 2016 года входит в тренерский штаб "Сити".

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