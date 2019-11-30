"Арсенал" хочет пригласить Марселино

Бывший главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль может возглавить лондонский "Арсенал".

Как сообщает The Sun, "канониры" рассматривают кандидатуру испанца наряду с Массимилиано Аллегри, Нуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.

Напомним, что в четверг "Арсенал" уволил Эмери и назначил временным наставником Фредди Юнгберга.

Что касается Марселино, то его уволили из "Валенсии" в сентябре из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Аллегри отказался возглавить "Арсенал". | http://soccernews.ru