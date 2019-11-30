"Арсенал" хочет пригласить Марселино

Теги арсенал лондонмарселино гарсия тораль

"Арсенал" хочет пригласить Марселино

Бывший главный тренер "Валенсии" Марселино Гарсия Тораль может возглавить лондонский "Арсенал".

Как сообщает The Sun, "канониры" рассматривают кандидатуру испанца наряду с Массимилиано АллегриНуну Эшпириту Санту и Карло Анчелотти.

Напомним, что в четверг "Арсенал" уволил Эмери и назначил временным наставником Фредди Юнгберга.

Что касается Марселино, то его уволили из "Валенсии" в сентябре из-за конфликта с руководством клуба.

Не пропустите: Аллегри отказался возглавить "Арсенал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" может переманить Брендана Роджерса из "Лестера"

"Арсенал" может переманить Брендана Роджерса из "Лестера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 13 15
15 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
16 Эвертон Эвертон 13 14
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов