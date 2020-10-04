"Арсенал" хочет приобрести хавбека "Челси" Жоржиньо

"Арсенал" интересуется полузащитником "Челси" и сборной Италии Жоржиньо. Об этом сообщает ESPN.

По данным источника, в футболисте заинтересован главный тренер "канониров" Микель Артета, который просит руководство клуба арендовать игрока на сезон.

Ранее сообщалось, что у "Арсенала" сорвался трансфер хавбека "Лиона" Уссема Ауара.

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