"Арсенал" хочет приобрести молодого хавбека "Бенфики"

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"Арсенал" хочет приобрести молодого хавбека "Бенфики"

Хавбек "Бенфики" Жоао Феликс попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает The Sun, "канониры" готовы выложить за 18-летнего игрока 40 миллионов евро. Однако клаусула футболиста составляет 60 миллионов.

Отметим, что Феликсом также интересуются "Милан", "Монако", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

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