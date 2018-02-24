"Арсенал" хочет приобрести нападающего "Милана"

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"Арсенал" хочет приобрести нападающего "Милана"

Форвард "Милана" Андре Силва попал в сферу интересов "Арсенала".

Как сообщает Football Italia, "россонери" недовольны игрой 22-летнего португальца и уведомили футболиста, чтобы он подыскивал себе новый клуб.

В текущем сезоне Силва провел 18 матчей и забил 11 голов.

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