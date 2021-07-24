"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену

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"Арсенал" хочет продать Ляказетта и уже нашел ему замену Фото: Твиттер @tammyabraham

"Арсенал" собирается продать форварда Александра Ляказетта.

Как сообщает The Sun, на замену "канониры" хотят приобрести Тэмми Абрахама. "Челси" оценивает игрока в 45 миллионов евро.

Ляказетт играет в "Арсенале" с 2017 года. Его контракт истекает следующим летом и клуб не планирует его продлевать.

В прошлом сезоне Абрахам провел 32 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

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