"Арсенал" хочет продлить контракт с Артетой из-за ПСЖ

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"Арсенал" хочет продлить контракт с Артетой из-за ПСЖ

Фото: инстаграм "Арсенала"\Автор неизвестен

"Арсенал" намерен в ближайшее время сделать испанскому тренеру команды Микелю Артете предложении о продлении соглашения, сообщает Football.London.

По информации источника, предложение будет сделано по окончании сезона.

Отмечается, что причиной такого решения стал интерес к испанцу со стороны "Пари Сен-Жермен", который ищет тренера на замену Маурисио Почеттино, который с высокой долей вероятности покинет клуб в конце сезона.

Нынешнее соглашение Артеты с "Арсеналом" рассчитано до конца следующего сезона.

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