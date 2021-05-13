"Арсенал" хочет продлить контракт с Смит-Роу
Фото: инстаграм Смит-Роу/Автор неизвестен
Как сообщает Фабрицио Романо, "Арсенал" предложил новый контракт молодому полузащитнику Эмилю Смит-Роу.
По информации журналиста, "пушкари" имеют намерения подписать контракт с англичанином сроком на 5 лет. Также сообщается, что сам игрок полностью счастлив в клубе и хочет остаться.
В текущем сезоне воспитанник "Арсенала" провел 32 матча за клуб, в которых отметился 4 голами и отдал 7 ассистов.
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