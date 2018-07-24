"Арсенал" хочет сбить цену на Нзонзи

"Арсенал" продолжает вести переговоры по трансферу хавбека "Севильи" Стивена Нзонзи.

Как сообщает Sky Sports, "канониры" отказываются выплачивать клаусулу француза, которая составляет 40 миллионов евро и попытаются сбить цену.

Напомним, что наставник "Арсенала" Унаи Эмери уже работал с Нзонзи в "Севильи".

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