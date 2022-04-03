"Арсенал" хочет усилить атаку форвардом из Серии А. Есть два кандидата

Фото: твиттер Лаутаро\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет подписать центрального нападающего в летнее трансферное окно и для этого изучает рынок итальянской Серии А, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, "канониры" внимательно следят за нигерийским форвардом Виктором Осимхеном из "Наполи" и аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом из "Интера".

Отмечается, что уже летом по одному из этих футболистов "Арсенал" планирует сделать предложение.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заинтересован в трансфере Хвичи.

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