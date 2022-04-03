"Арсенал" хочет усилить атаку форвардом из Серии А. Есть два кандидата

Теги арсенал лондонлаутаро мартинесвиктор осимхен

"Арсенал" хочет усилить атаку форвардом из Серии А. Есть два кандидата

Фото: твиттер Лаутаро\Автор неизвестен

Лондонский "Арсенал" хочет подписать центрального нападающего в летнее трансферное окно и для этого изучает рынок итальянской Серии А, сообщает Goal со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, "канониры" внимательно следят за нигерийским форвардом Виктором Осимхеном из "Наполи" и аргентинским нападающим Лаутаро Мартинесом из "Интера".

Отмечается, что уже летом по одному из этих футболистов "Арсенал" планирует сделать предложение.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" заинтересован в трансфере Хвичи.

Также не пропустите: Карраско прокомментировал супер-форму Феликса. У португальца 7+3 в последних 10 матчах. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"

"Краснодар" дома уступил московскому "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов